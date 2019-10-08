Reuters: Türk yetkililer dün geceki saldırıyı doğruladı

Reuters'ın haberine göre, ajansa konuşan Türk yetkililer, dün gece TSK'nın Suriye-Irak sınırındaki geçiş noktalarını vurduğunu bildirdi. Türk yetkililer bu hamlenin Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye'nin kuzeyine yapacağı olası bir takviyeyi engellemek için olduğunu ifade etti.

Saldırının temel hedefinin, Suriye'ye yapılacak operasyon öncesi Irak ile Suriye arasında ikmal yollarının kesilmesi olduğunu söyleyen Türk yetkili, geçiş yollarının kapandığını bildirdi.

Saldırının istihbarat güçleri ile TSK tarafından ortak bir biçimde gerçekleştirildiği ifade edilen haberde, Türk yetkililerden birisi saldırıyı 'hava saldırısı' olarak tanımlarken, ajansa konuşan diğer bir yetkili ise bölgenin 'çeşitli araçlarla' kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

Öte yandan Reuters muhabirleri bölgeye verilen hasarın boyutu ve can kaybı olup olmadığı hakkında çok detay verilmediğini belirtti.