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15:41 09 Ekim 2019
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    Oklavayla cinleri kovduğunu iddia eden 'Cinci Hoca'nın 10 yıl hapsi istendi

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    Çocukları olmayan çiftler için oklava ile cin çıkarma seansı düzenlediği ve muska ile onları tedavi ettiği öne sürülen Salih Gedik hakkında, 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla, ona yardım eden üç kişi hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    İstanbul Kartal'da çocukları olmayan çiftler için oklava ile cin çıkarma seansı düzenlediği ve onları muska ile tedavi ettiği öne sürülen  Salih Hoca olarak bilinen Salih Gedik ile ona yardım eden 3 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, ihbar üzerine Salih Gedik hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Palu ailesi, Tuncer Ustael
    © AA / İbrahim Halil Aktürk
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    OKLAVA İLE CİNLERİ KOVDU

    Bilgisine başvurulan kişilerin Salih Hoca olarak tanıdıkları şüpheli Salih Gedik'e muskalar karşılığı 250 TL para verdiğini söyledikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Salih Gedik'in kendisine başvuran bir kadına, "Karnında 'sübyan ve tıbık cini' olması nedeniyle çocuklarının olmadığını söylediği, kendisi ve eşinin sırtına oklava ile dokunduğu, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya atıp okumalarını önerdiği" belirtildi. 

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    İhbar sonrası polis memurları M.B. ve T.A.'nın karı koca gibi adrese gönderildikleri belirtilen iddianamede, "Şüpheli Salih Gedik, 'çocuğumuz olmuyor' denilmesi üzerine sırtlarına oklava ile dokundu. M.B.'ye kendisinde 'sübyan ve tıbık cini' olması nedeni ile çocuklarının olmadığını söyledi. Ayetler yazılı kağıtlar verip suya atıp okumalarını istedi. İlaveten 300 TL karşılığında muska yazması gerektiğini ve muayene için de 30 TL ücret ödemeleri gerektiğini söyledi" denildi.

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    © Fotoğraf : İHA
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    İddianamede Salih Gedik'in ifadesine de yer verildi. İddianamede, Gedik'in, kimseye para karşılığı muska yazmadığını, bazen gelen kişilerin gönlünden koparak para bıraktıklarını, cin çıkartma yapmadığını, kimseye oklava ile dokunup tedavi etmediğini söylediği belirtildi.

    PARA MAKBUZLARI SORULUNCA SUSMA HAKKINI KULLANDI

    Gedik'in işyerinde bulunan para ve makbuzlara ilişkin olarak da susma hakkını kullandığı kaydedildi. İddianamede, Salih Gedik'in faaliyet gösterdiği adreste 28 bin 177 kişiye ait bilgilerin olduğu bir dosyanın, Gül Medyum Hizmetleri adına düzenlenmiş vergi levhası ve çeşitli materyallerin bulunduğu belirtildi.

    10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
    © AA / Arşiv
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    Salih Gedik'in, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla, ona yardım ettiği öne sürülen üç kişi hakkında da, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılığa yardım" suçundan 1.5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

    İDDİANAME KABUL EDİLDİ

    İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

    Etiketler:
    Kartal, İstanbul, Mahkeme, Hapis, Dolandırıcılık, Cin, Salih Gedik
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