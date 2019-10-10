Kılıçdaroğlu: Alın teri döke döke mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin Dert Haritası’ adlı kitap için bir sunuş yazısı kaleme aldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu yazısını şöyle sürdürdü: “O nedenle biz, bu güzel Türkiye’yi yeniden cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Güzel günler görmek için ayrışmadan, bölünmeden, kavga etmeden birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur. Ekmek yoludur. Bizim yolumuz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar, çağdaş bir Türkiye yoludur. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, emek mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insan mücadelesidir. Bizim mücadelemiz onur mücadelesidir. Bizim mücadelemiz birlikte kardeşçe yaşama mücadelesidir. Çalışa çalışa, alın teri döke döke, hakkı, hukuku ve adaleti savunarak mücadele edeceğiz ve kazanacağız.”
EKONOMİK SORUNLAR
Söz konusu kitapta, 81 ildeki ekonomik sorunlara ilişkin resmi veriler yer alıyor. Bu kapsamda; illerdeki Suriyeli sığınmacıların durumu, işsiz sayıları ve uyuşturucu kullanımı gibi veriler sıralanıyor.
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