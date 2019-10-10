Kılıçdaroğlu: Alın teri döke döke mücadele edeceğiz

Türkiye’nin önündeki sorunları sıralayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Türkiye’yi yeniden cennete dönüştürmek için, ayrışmadan, kavga etmeden birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur. Çalışa çalışa, alın teri döke döke, hakkı, hukuku ve adaleti savunarak mücadele edeceğiz ve kazanacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin Dert Haritası’ adlı kitap için bir sunuş yazısı kaleme aldı.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, yazısında, şunları kaydetti: “Türkiye iyi yönetilemiyor, savruluyor. Mevcut siyasal iktidar artık çözüm üreten değil, şikâyet üreten bir makam haline geldi. Oysa 17 yılda istedikleri kanunu çıkardılar. 17 yıldır tek başına Türkiye’yi yönetenler, bugün Türkiye’yi bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya bıraktılar. Vergi topladılar yetmedi. Özelleştirme yaptılar; devletin çimento, şeker, tütün, petrokimya ve hatta tank fabrikalarının tamamını sattılar yetmedi. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı’dan beri ilk kez Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edildi. Ekonomik bağımsızlığını kaybetti.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu yazısını şöyle sürdürdü: “O nedenle biz, bu güzel Türkiye’yi yeniden cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Güzel günler görmek için ayrışmadan, bölünmeden, kavga etmeden birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur. Ekmek yoludur. Bizim yolumuz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar, çağdaş bir Türkiye yoludur. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, emek mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insan mücadelesidir. Bizim mücadelemiz onur mücadelesidir. Bizim mücadelemiz birlikte kardeşçe yaşama mücadelesidir. Çalışa çalışa, alın teri döke döke, hakkı, hukuku ve adaleti savunarak mücadele edeceğiz ve kazanacağız.”

EKONOMİK SORUNLAR

Söz konusu kitapta, 81 ildeki ekonomik sorunlara ilişkin resmi veriler yer alıyor. Bu kapsamda; illerdeki Suriyeli sığınmacıların durumu, işsiz sayıları ve uyuşturucu kullanımı gibi veriler sıralanıyor.