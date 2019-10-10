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16:48 10 Ekim 2019
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

    Karlov suikastı davasında 3 sanık ev hapsi şartıyla tahliye edildi

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
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    Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, üç kişinin ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 2016'da katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanıklı davanın görülmesine bugün Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

    Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından tanıkları dinleyen mahkeme, sanıklara ek savunmalarını sordu.

    ​Sanıklardan Hüseyin Kötüce, kendisi hakkında somut bir delil bulunmadığını savunarak Karlov'un öldürülmesiyle bir ilişkisinin bulunmadığını iddia etti.

    Suikastın düzenlendiği serginin koordinatörlerinden olan sanık Mustafa Timur Özkan, serginin Rus kökenli 2 koordinatörünün dosyada tanık, kendisinin ise sanık olduğunu belirterek suçsuz olduğunu öne sürdü.

    MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA TEPKİ

    Ek savunma yapan sanıklardan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'deki 'öğretmeni' olduğu bildirilen Şahin Söğüt, basında kendisi hakkında çıkan haberlere dair beyanda bulundu. Mahkeme başkanının iddianamedeki suçlamalara yönelik savunma yapmasını istediği Söğüt, adının lekelendiğini belirterek, beyanlarını basındaki haberler üzerine sürdürmeye devam etti.

    Andrey Karlov
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastırkin’den Karlov suikastının soruşturması ile ilgili açıklama
    Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kim yazıp veriyor bunları size" diyerek tepki gösterdi.

    KIRMAYA ÇALIŞTIĞI TELEFONDA KRİPTOLU PROGRAM

    Ek savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı Söğüt'ten, yakalandığı esnada kırmaya çalıştığı cep telefonuna ait bilirkişi raporuna dair savunma yapmasını istedi.

    Söğüt'ün raporun kendisine ulaşmadığını dile getirmesi üzerine raporun özeti okundu.

    Şahin Söğüt
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    FETÖ, Karlov suikasti tetikçisinin 'abi'sini cezaevinde susturdu: Firari avukat hakkında soruşturma başlatıldı
    Buna göre, Söğüt'ün incelenen telefonunda, FETÖ'nün ByLock'tan sonra kullanmaya başladığı Falcon adlı kriptolu haberleşme programının kayıtlı olduğu, ABD'ye ait sahte telefon numarası, IP gizlemek için kullanılan VPN ve telefon hafızasını sıfırlama için kullanılan bir program bulunduğu açıklandı.

    Söğüt, bilirkişi raporunu kabul etmedi.

    BAŞAR, ÖZKAN VE BÜLBÜL'E TAHLİYE

    Andrey Karlov
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Karlov suikastı sanığı Kötüce: Büyükelçinin korumasız gezdiği gizli bir bilgi değil
    Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın eski ev arkadaşı Sercan Başar, suikastın düzenlendiği serginin koordinatörlerinden Mustafa Timur Özkan ve Kağan Bülbül'ün ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

    7 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının ise devamını kararlaştırdı.

    ​Davanın görülmesine 29 Kasım'da devam edilecek.

    Etiketler:
    Ölüm, Duruşma, Dava, Suikast, Cinayet, Tahliye, Andrey Karlov
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