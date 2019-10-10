Kılıçdaroğlu'ndan havan mermisi saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa ve Mardin'den maalesef acı haberler art arda geldi. Terör örgütü üyelerinin, sınır ötesinden yerleşim yerlerini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa ve Mardin'den maalesef acı haberler art arda geldi. Terör örgütü üyelerinin, sınır ötesinden yerleşim yerlerini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2019
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