Hakan: 'Savaşa hayır' demek romantik görünümlü bir kolpacılıktır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatına 'Savaşa hayır' diyerek karşı çıkanlara tepki gösterdi ve bunun 'romantik bir kolpacılık' olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkarak 'Savaşa hayır' diyenlere tepki gösterdi.

'Savaşa hayır' demenin 'Bomboş bir slogan olduğunu' söyleyen Hakan, bu sloganı öne sürenlerin 'PKK’nın sınırımızda terör devleti kurma çabasının nasıl engelleneceğine yönelik tek harflik bir öneri bile ortaya koymadıklarını' söyledi.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"'Savaşa hayır' dedikten sonra...

Terör baronlarının yöneteceği bir terör devletiyle nasıl baş edebileceğine yönelik hiçbir fikrin yoksa...

Yaptığın sadece ve sadece...

Bomboş bir slogan atmaktır.

'Savaşa hayır' dedikten sonra...

Emperyalist destekli bir terör oluşumunun Suriye’yi parçalamasına karşı hangi yöntemle mücadele edileceğini söylemiyorsan...

Yaptığın sadece ve sadece...

Romantik görünümlü bir kolpacılıktır.

'Savaşa hayır' dedikten sonra...

Ülke olarak 40 yıldır mücadele ettiğin örgütün, ABD tarafından silahlandırılmış bir yapı olarak sınırında belirmesine karşı gıkını çıkarmıyorsan...

Yaptığın sadece ve sadece...

Riyakârca bir eyyamcılıktır."