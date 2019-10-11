Metro hatlarının sefer saatleri uzatıldı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), bu akşam oynanacak Türkiye–Arnavutluk maçı nedeniyle bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

İBB, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Ekim Cuma günü, saat 21:45’te oynanacak olan Türkiye-Arnavutluk Milli takımları futbol maçı nedeniyle M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarımızda seferlerimiz saat 01:30’a kadar uzatılmıştır.

Gece Metrosu kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatları 24 saat kesintisiz işletmesine devam edecektir. TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01:30'a kadar sefer gerçekleştirecektir."