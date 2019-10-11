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16:52 11 Ekim 2019
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    Soylu: Sosyal medyada harekatımıza hakaret eden, ülkemize 'işgalci' diyen 500'e yakın kişi hakkında işlem yaptık

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (107)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirenlere tepki gösterdi. Soylu, harekata hakaret eden ve Türkiye için 'işgalci' nitelemesi yapan 500'e yakın sosyal medya kullanıcısı için işlem yaptıklarını söyledi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    © REUTERS /
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    "Dünyaya sesleniyorum, bize laf edenlere sesleniyorum. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz Muhammed oldu. Muhammed artık denizlerde yaşamını yitiren Aylan bebekle arkadaş oldu" diyen Soylu, şöyle devam etti:

    "Ben bir soru sormak istiyorum, dünyadaki kafası karışıklara bu soruyu sormak istiyorum. Dün Türkiye'ye atılan mermi, bir devletin ordusundan mı atıldı? Akçakale'ye düşen havan mermileri bir devletin resmi ordusundan mı atıldı? Bunlar asker değilse, terörist olduğunu kabul etmiyorsanız... O havan mermileri sivil vatandaşları vurdu. Sivil vatandaş ne taşır? Devlet ruhsat verdiyse tabanca taşır. Roketatar taşımaz. Haydi cevap verin, zor bir soru sormuyorum."

    Soylu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • Neymiş PKK ile mücadele edersek bizi DEAŞ'tan kim koruyacakmış. Avrupalı devletlere sesleniyorum, hanginiz DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele ettiniz? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarını gerçekleştirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde dönmesini temin ettik. Bugün Meclis'teki o çirkin ağızlarıyla söz söyleyen ortaklarıyla birlikte, biz hiçbir zaman işgal yapmadık. Bunu TBMM'de dile getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olduğunu söyleyenlere prim tanımayacağız. Bu ülke bir hukuk devletidir.
    • Burada bir terör örgütüne karşı mücadele ederken, minicik çocuklarımızın geleceğini kanla, gözyaşıyla, ihanetle örmeye çalışanlara müsaade etmeyen kahramanlarımıza "İşgalci" diyenlere, sosyal medyada hangi kuruluşun, hangi düşüncenin üyesi olduğuna bakmaksızın gereğini yerine getireceğiz. Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık.
    • Bakın İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. PKK ve DEAŞ ortaktır. Talimatları aynı yerden alıyorlar. Uyuşturucu, savaş, göçmen ticaretinde ortaktırlar. Bize DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Biz PKK'yı alır, DEAŞ'la üst üste koyar yıkarız.
    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (107)
    Etiketler:
    Instagram, Facebook, Twitter, Barış Pınarı Harekatı, işgal, ABD, Suriye, Süleyman Soylu
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