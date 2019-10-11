Soylu: Sosyal medyada harekatımıza hakaret eden, ülkemize 'işgalci' diyen 500'e yakın kişi hakkında işlem yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirenlere tepki gösterdi. Soylu, harekata hakaret eden ve Türkiye için 'işgalci' nitelemesi yapan 500'e yakın sosyal medya kullanıcısı için işlem yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Dünyaya sesleniyorum, bize laf edenlere sesleniyorum. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz Muhammed oldu. Muhammed artık denizlerde yaşamını yitiren Aylan bebekle arkadaş oldu" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Ben bir soru sormak istiyorum, dünyadaki kafası karışıklara bu soruyu sormak istiyorum. Dün Türkiye'ye atılan mermi, bir devletin ordusundan mı atıldı? Akçakale'ye düşen havan mermileri bir devletin resmi ordusundan mı atıldı? Bunlar asker değilse, terörist olduğunu kabul etmiyorsanız... O havan mermileri sivil vatandaşları vurdu. Sivil vatandaş ne taşır? Devlet ruhsat verdiyse tabanca taşır. Roketatar taşımaz. Haydi cevap verin, zor bir soru sormuyorum."

Soylu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: