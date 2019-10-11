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19:53 11 Ekim 2019
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    Nusaybin sınır köylerinde göç: Korkuyoruz

    © Sputnik / SERTAC KAYAR
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (118)
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    Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Suriye sınırında bulunan bazı köylere patlayıcı isabet etmesi nedeniyle vatandaşlar tedirgin. Bazı köylüler evlerini terk ederek Mardin merkeze yerleşti. Evine patlayıcı isabet eden Hanife Kaya adlı vatandaş akşam evde kalamadıklarını belirterek, “Korkuyoruz” dedi.

    © REUTERS /
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    Suriye’nin Kamışlı kentine sınırı olan Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde yer yer patlama ve silah sesleri yükseliyor. Sabah saatlerinde sakin olan Nusaybin sınırında öğleden sonraki saatlerde patlama sesleri yankılanıyor.

    Sivil yerleşim alanlarına patlayıcı maddelerin isabet etmesinin ardından sınırda tedirginlik gözlenirken, akşam saatlerinde yurttaşların evlerine çekilmesi ile ilçe merkezinde sokaklar boşalıyor. Kaymakamlık tarafından akşam saatlerinde yapılan anonslarda vatandaşların dışarıda kalmamaları, evlerine gitmeleri ve bodrum katlarında kalmaları isteniyor.

    SINIR KÖYLERİNE TEDİRGİNLİK

    Nusaybin’in Suriye sınırına yakın köylere de patlayıcı madde isabet ediyor. Şans eseri şuana kadar bir bir can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar meydana geliyor.

    Sınırın karşısında bulunan Esentepe Köyü’nde dün gece saatlerinde bir eve patlayıcı isabet etti. Maddi hasarın meydana geldiği evde, kümeste bulunan tavuklar telef oldu. Evde de hasar meydana gelirken, köyde tedirginlik yaşandı. Bazı köylüler evlerini terk ederek Mardin merkeze yerleşti. Bazı köylüler ise gündüz evlerine gelirken, akşam saatlerinde ise Mardin merkeze gidiyor.

    'KORKUYORUZ'

    Esentepe Köyü’nde evine patlayıcı isabet eden Hanife Kaya Sputnik Türkiye’ye konuştu. Olay sırasında eşiyle birlikte evde olduklarını ve şans eseri kurtulduğunu belirten Kaya şunları söyledi:

    "Akşam eşimle birlikte evde yemek yiyorduk. Çocuklarım okulda okuyorlar. Birden büyük bir patlama oldu ve duman altında kaldık. Ne oldu, nasıl oldu, nerden geldi anlamadık. Depomuza isabet etti. Dumandan nefes alamıyorduk, dışarı koştuk. Dışarıda kaldık. Başka bir şey görmedim. Kaçacağız ne yapalım, korkuyoruz. Akşam çok çatışma oluyor. Gündüz eve geliyoruz akşam da başka yere gidiyoruz."

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (118)
    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Nusaybin, Mardin
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