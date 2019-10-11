Erdoğan: Tüm dostlarımızdan bu operasyona destek bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

- -Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır.

- Terör örgütlerinin arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan güçler daima olmuştur, bugün de vardır.

- Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir, yaşadığımız sıkıntıları coğrafyamızın kaderi değildir.

- Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz operasyonlar asla bu ülkelerin egemenlik haklarını hedef almıyor.

- Tüm dostlarımızdan bu operasyona destek bekliyoruz. Güvenlik olmadan barış olmaz.

- Fırat’ın doğusunu terörden temizleyerek ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.

- ABD ve Batı bizlere diyor ki, 'Siz Kürtleri öldürüyorsunuz'. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, terör örgütleriyledir.

- YPG, DEAŞ bunlar bir terör örgütüdür. Batı PKK'ya terör örgütü diyor, onun yan kolu olan YPG'ye terör örgütü demiyor. Kürtler bizim kardeşimizdir, bizim mücadelemiz terör örgütleriyle.

- Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm varlıklarıyla Arabıyla, Kürdüyle, Ezidisiyle hepsinin hukukunu korumak için mücadele ediyoruz. Koalisyon güçlerinin derdi bu değil.

-Biz Türkiye olarak 911 kilometre sınırımız olan ve attığımız bu adımı asla durdurmayacağız, kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor, harekatı durdurun diye. Trump’a da söyledim diğerlerine de söyledim, bunu durduracaksanız durdurun dedim durdurmadınız, o zaman biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Havan topu atışlarıyla 1 yaşındaki bebek öldü, 10'a yakın insan öldü, daha ne kadar bekleyeceğiz. Biz orada yaşayanların da hukukunu korumak için harekat yapıyoruz.

- Bu bölgeyi terk edecekler. Biz bu bölgeyi güvenli bölge olarak ilan ettik. Kim için? Ülkemizde yaşayan Suriyeli mülteciler için.