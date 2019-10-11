İstanbul'da IŞİD soruşturması: 6 şüpheli tutuklandı

Araştırmanın derinleştirilmesi üzerine söz konusu kişilerin WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi. İstanbul'da ikamet ettikleri belirlenen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 7 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan tutuklama, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsine karar verdi. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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