Kurtulmuş: PKK terörünün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolardır

PKK'nın Türkiye'ye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu Türkiye'nin 25 yılının yok edilmesi demektir" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere PKK'ya yönelik operasyonlara dair açıklamalarda bulundu.

'IŞİD'de olduğu gibi PKK-PYD'nin de aynı emperyalist güçler tarafından Türkiye'nin başına bela edildiğini' savunan Kurtulmuş, "Bunun bir ay çalışmasını yaptık, bugünkü rakamlarla söylersek PKK terörünün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolardır. Yani bu Türkiye'nin 25 yılının yok edilmesi demektir. Dolayısıyla bu terör örgütleri boşuna kurulmadı. Ondan evvel ASALA diye bir örgüt vardı, PKK-PYD ve DEAŞ boşuna kurulmadı. Her patlatılan bombanın arkasında bir strateji vardır, bu strateji de büyük ülkelerin stratejileridir. Bölgeyi bölüp-parçalamak, güç elde etmek istiyorlar" dedi.

Kurtulmuş, "Emperyalist güçler, bunu (DEAŞ'ı) yaptılar. Aksi mümkün değil. Çünkü DEAŞ'ın bir zaman, dünyanın 120 küsür ülkesinden gelen 80 bin militanı vardı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 80 bin kişiyi bir izci kampına bile toplamak için çok büyük bir organizasyon gerekir" diye konuştu.

'SURİYE'DE KAZANAN TEK ÜLKE İSRAİL'

"Bölgede İsrail'in varlığı ve hedeflerini görmeden de Orta Doğu'daki siyaseti anlayamaz ve okuyamayız" diyen Kurtulmuş, Suriye'de de kazanan tarafın İsrail olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Yaklaşık 9 yıldır devam eden Suriye iç savaşında 'kim kazandı?' dediğiniz zaman bir tek cevabı var; Suriye iç savaşında kazanan tek ülke İsrail'dir. Elini ovuşturuyor hem Suriye paramparça oldu hem bölgedeki güçler birbirine girdi, hem etnik ve mezhebi yapılar arasında husumetler tazelendi, yenilendi, güçlendirildi" dedi.

'OPERASYON SONUNA KADAR GÖTÜRÜLECEK'

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Numan Kurtulmuş, askeri harekat planları açısından yürütülen hazırlığın yanında, diplomasi, istihbarat ve kamu diplomasisi alanında hazırlık yapıldığını anlattı.

Kurtulmuş, "Operasyon yaklaşık ne kadar devam edebilir?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"O bölgenin terör örgütlerinden temizlenebilmesi için bu operasyon sonuna kadar götürülecektir. İlgili taraflara bunlar çok detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Hatta koalisyon ülkeleriyle ve özellikle Amerika Birleşik Devletleriyle 'Buyurun, bu operasyonu beraber yapalım. PYD/PKK'yı bu bölgeden tamamıyla temizleyelim, DEAŞ'ı tamamıyla bu bölgeden temizleyelim' teklifleri yapılmıştır. Son ana kadar oyalandı Türkiye. Ortak devriyeler, denilerek oyalandı. Sabrın da bir sonu var. Türkiye sonunda kendisi için hayati önem taşıyan bu konuyu halletmek mecburiyetindeydi."

'ABD, TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ'

Numan Kurtulmuş, ABD ile ilişkiler ne kadar gerilirse gerilsin ABD'nin Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamayacağını savundu.

Kurtulmuş, "Bir tarafta 82 milyonluk, NATO'da uzun yıllardır ittifakımızın olduğu bir ülke olarak Türkiye, demokrasisi, güçlü ekonomisiyle bölgenin en önemli istikrarı olan Türkiye, diğer taraftan da birkaç bin kişi, hadi deyin ki birkaç on bin kişiden müteşekkil bir terör grubu. Yani Amerika'nın milli menfaatleri orada onları silahlandırır ama son tahlilde Türkiye'yi tamamıyla kaybetmeyi göze alamaz" değerlendirmesinde bulundu.

AKINCI'YA YANIT: TARİHİ BİR KERE DAHA OKUSUN

Numan Kurtulmuş'un gündeminde, Barış Pınarı Harekatı için "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da vardı.

"Türkiye bu akıtılan kanı önlemek, bertaraf etmek ve kendisine karşı saldırıları önlemek için Barış Pınarı Harekatı'nı yapıyor" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti, "Eğer 1974'deki Barış Harekatı'nı yapmasaydık, herhalde bugün Kuzey Kıbrıs Türklüğünden bahsetmek mümkün olmayacaktı. Lütfen Sayın Akıncı, yakın tarihi bir kere daha okusun, bildiklerini bir kere daha hatırlasın, bilmediklerini de aile büyüklerinden öğrensin. Bu kabul edilebilir bir şey değildir, doğru bir yaklaşım değildir."