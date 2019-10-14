CHP'li Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" paylaşımını yapan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında resen soruşturma başlattı.

Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştırhttps://t.co/m5THhMX2dQ — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 12 октября 2019 г.

Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 12.10.2019 tarihinde, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen 'Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır' şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.