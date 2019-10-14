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19:49 14 Ekim 2019
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    Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

    © DHA /
    Türkiye
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    Özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin iddianamede, şüpheli doktor Özgür T. hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    © DHA /
    Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç tespit edildi
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Temmuz'da doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunanan 25 yaşındaki Karaman'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamlayarak şüpheli Özgür T. hakkında iddianame hazırladı.

    İddianamede, maktul Karaman ile Özgür T.'nin yaklaşık 3 yıl önce çalıştıkları özel bir hastanede tanıştıkları ve zaman zaman Özgür T.'nin evinde birlikte kaldıkları anlatıldı.

    Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede ise herhangi bir darp, cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde 3 şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı bildirildi.

    'ANESTEZİK MADDE ALIMINA BAĞLI ÖLÜM'

    Adli Tıp raporuna da yer verilen iddianamede, rapordaki, "Kişinin ölümünün anestezik madde alımına bağlı olarak meydana geldiği oy birliği ile mütalaa olunur" ifadeleri aktarıldı. 

    İLAÇ VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

    Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi Feride Karaman
    © DHA /
    Kızı doktorun evinde ölü bulunan anne: Ayşe'nin ölümü Şule Çet’in, Özgecan Aslan'ın ölümü gibi bir kadın cinayetidir
    Soruşturmanın başında tutuklanmasına hükmedilen Özgür T. ifadesinde, Karaman ile tanıştıklarını ve zaman zaman birlikte vakit geçirdiklerini beyan etti.

    Karaman'ın dikkat dağınıklığına karşı düzenli olarak ilaç kullandığını söyleyen Özgür T., 28 Temmuz'da bir arkadaşının evinde alkol aldıktan sonra evine gittiğini, Karaman'ın kendisini arayarak başının ağrıdığını söyleyerek ilaç istediğini, evde buluştuktan sonra damar yolu açarak 2 ilacı verdiğini kaydetti. 

    Gece saatlerinde acil bir ameliyat için hastaneden çağırıldığını öne süren Özgür T., işi bittikten sonra Karaman'ı aradığını ancak ulaşamadığını, eve gittiğinde de kapı kilitli olduğu için hastaneye geri döndüğünü belirtti.

    Akşam mesai bitiminden sonra eve tekrar geldiğini, Karaman'ın kapıyı açmaması üzerine çilingirle içeri girdiğini ve Karaman'ın cansız bedenini gördüğünü iddia eden Özgür T., maktulün ölümüne neden olduğu belirtilen üçüncü bir ilacı ise kendisinin vermediğini savundu.

    İddianamede, şüpheli Özgür T.'nin Karaman'a ilaç verdiğini kabul ettiği, ölüme neden olan üçüncü ilacın da anestezide kullanılan ve sağlık çalışanlarının ulaşabileceği bir ilaç olduğu, bu nedenle "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

    Etiketler:
    Doktor, Ayşe Karaman
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