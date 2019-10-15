Selvi: Barış Pınarı Harekatı'nın ucu açık, Bakan Akar bitiş tarihi vermedi

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Barış Pınarı Harekatıyla ilgili muhalefet liderlerine yaptığı ziyarette 'harekatın bitiş tarihini vermediğini' söyledi. Selvi operasyonun 'ucu açık olduğunu' söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değindiği bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyonla ilgili olarak muhalefet liderlerine yaptığı ziyarete değindi.

Selvi, İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretlerle Akar'ın operasyonun bitişine ilişkin net bir tarih vermediğini söyledi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Milli Savunma Bakanı Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek harekâta ilişkin bilgilendirdi. Akar’ın 'Harekât planlanan takvimden daha önde gidiyor' dediği ifade ediliyor. Bakan Akar’ın iki liderle görüşmesinde operasyonun ne zaman sona ereceği konusunda özellikle bir tarih verilmemiş. Bu ucu açık bir operasyon. Operasyonun nihai hedefinin terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söylemiş."