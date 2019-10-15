Meslektaşına küfür eden Hitit Üniversitesi Dekanı Yamaner istifa etti

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölüm başkanlarından Doç. Dr. Esin Güllü’ye küfür etmesiyle gündeme gelen aynı fakültenin dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner istifa etti.

Prof. Dr. Faruk Yamaner'in bir buçuk yıl kadar önce fakültenin bölüm başkanlarından Doç. Dr. Esin Güllü’ye fakültenin yönetim kurulu toplantısı sırasında hakaret ettiği görüntüler ortaya çıkmış, o anda video kaydedildiğini anlayan Yamaner, Güllü’nün elinden telefonu alıp atmakla tehdit etmişti.

Doçent Güllü’nün "Bölüm başkanı olarak bize ihtiyacınız yoksa, her şeyi siz yapacaksanız daha ne yapın o zaman. Bir şey yapmadık diye kızmayın bize" sözlerine Yamaner, "Ben yaparım sen de uygularsın. Bu kadar basit" yanıtını vermişti.

Görüntüde ayrıca, meslektaşına "Fikirsizsin sen" diyen Yamaner, "Ne olursa olsun. Senin nasıl doçent olduğunu da biliyorum. Seni kimin doçent yaptığını da biliyorum" ifadesini kullandı.

Yamaner, Güllü’nün "Sizin de nasıl profesör olduğunuzu biliyor insanlar" sözüne cinsiyetçi küfür ederek karşılık vermişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yeniden gündeme gelen olayın ardından Dekan Yamaner istifa ettiğini açıkladı.