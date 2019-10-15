Son 3 günde PKK ve IŞİD şüphelisi 391 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı son 3 günde PKK/KCK ve IŞİD'e yönelik operasyonlarda 391 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, IŞİD'e yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ile IŞİD'e yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan 63 operasyonda, 245 kişi gözaltına alındı.

IŞİD'e yönelik 25 ilde gerçekleştirilen 44 operasyonda ise 146 kişi yakalandı. Operasyonların devam ettiği belirtildi.