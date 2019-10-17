Hakan: Trump'ın mektubuyla ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm, 'Mektup reddedilerek çöpe atıldı' dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, dün gündeme gelen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı ve "Aptal olma" gibi ifadeler yer alan mektupla ilgili olarak 'üst düzey bir Türk yetkiliyle görüştüğünü' söyledi.
Hakan, yetkilinin kendisine Trump'ın mektubunun 9 Ekim tarihinde gönderildiğini ve mektupta yer alan teklif reddedilerek mektubun çöpe atıldığı bilgisini verdiğini söyledi.
1- Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum...— ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019
"Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekatıdır.
Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğana birşey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık 'PKK DEAŞ'tan da kötü' noktasına gelmiştir.
Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğan'a TPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez. Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip Pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır.
Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor."
2- Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı.— ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019
Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır.
3- Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğana birşey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık "pkk deaştan da kötü" noktasına gelmiştir.— ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019
5- Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğana ypg ile görüşme teklif etmesi beklenemez.— ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019
6- Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır.— ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019
Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.
7- Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.— ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)