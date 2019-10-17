Hakan: Trump'ın mektubuyla ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm, 'Mektup reddedilerek çöpe atıldı' dedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı mektupla ilgili 'üst düzey bir devlet yetkilisiyle görüştüğünü' iddia etti. Hakan, yetkilinin "Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı" dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, dün gündeme gelen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı ve "Aptal olma" gibi ifadeler yer alan mektupla ilgili olarak 'üst düzey bir Türk yetkiliyle görüştüğünü' söyledi.

Hakan, yetkilinin kendisine Trump'ın mektubunun 9 Ekim tarihinde gönderildiğini ve mektupta yer alan teklif reddedilerek mektubun çöpe atıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

1- Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum... — ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019

"Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum" diyen Hakan'ın söz konusu devlet görevlisinden aktardığı ifadeler şu şekilde:

"Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekatıdır.

Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğana birşey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık 'PKK DEAŞ'tan da kötü' noktasına gelmiştir.

Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğan'a TPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez. Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip Pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır.

Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor."

2- Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı.

Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır. — ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019

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3- Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğana birşey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık "pkk deaştan da kötü" noktasına gelmiştir. — ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019

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5- Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğana ypg ile görüşme teklif etmesi beklenemez. — ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019

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6- Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır.



Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir. — ahmet hakan (@ahmethc) October 16, 2019

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