YÖK, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinin görevden çıkarılmasına karar verdi

Taciz ve tecavüz girişimi iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü soruşturma başlatmış ve yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldığı ve söz konusu öğretim görevlisinin ‘kamu görevinden çıkarılma' cezası ile YÖK´e bildirildiği belirtilmişti.
Bu kapsamda YÖK'ün öğretim görevsini kamu görevinden çıkarma kararı aldığı belirtildi.
© DHA /
MAKÜ'DE öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası
© DHA /
MAKÜ'DE öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası
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