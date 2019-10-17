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14:51 17 Ekim 2019
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    Sigara- Zam

    Araştırma: Zamlar ve yasaklar sigara içenleri nasıl etkiledi?

    © AA /
    Türkiye
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    NG Araştırma şirketinin araç içinde sigara içilmesini yasaklayan kanun ve sigaraya yapılan zamlarla ilgili yaptığı araştırmaya göre; sigara içen her 3 kişiden 1'i zamlar sonrası daha az sigara içtiğini söyledi. Araştırmaya göre, her 4 kişiden 1'i kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanuna uyulmadığını düşünüyor.

    Emniyet
    © AA /
    Emniyet, polisin görev saatlerinde sigara içmemesini istedi
    Araç içerisinde sigara içilmesini yasaklayan kanun hakkında halk ne düşünüyor? Sigaraya bağlı hastalıklar ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamından çıkarılmalı mı? Zamlar sigara içenleri nasıl etkiledi?

    NG Araştırma şirketi bu soruların cevaplarını aradığı araştırmasını, 9-11 Ekim 2019 tarihleri arasında, online araştırma platformunda 15 yaş üzeri, Türkiye geneli 2022 kişi ile gerçekleştirdi.

    'SİGARA İÇMEYENLER ARABADA SİGARA İÇİLMESİNİ YASAKLANMASINDAN MEMNUN'

    Sözcü'de yar alan habere göre, arabada sigara içilmesini yasaklayan kanunla alakalı sigara içenlerin ve içmeyenlerin düşünceleri oldukça farklı. Sigara içenlerin yüzde 45'i bu değişikliği olumsuz, yüzde 28'i ise kısmen olumlu olarak değerlendiriyor.

    Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın
    © DHA /
    Türkiye Sigarayla Savaş Derneği: Statlarda sigara içenler de tespit edilmeli
    Sigara içmeyenlerin yarısından fazlası ise arabada sigara içilmemesine tam destek veriyor.

    Araştırmaya göre her dört kişiden biri kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanuna uyulmadığını düşünüyor. Yaklaşık her beş kişiden üçü ise kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanuna kısmen uyulduğunu düşünüyor.

    Sigara içenler her ne kadar çıkan yasalardan sonra çok kısıtlanmış olduklarını düşünseler de sigara içmeyenler için ne kadar rahatsızlık verdiklerinin çok farkında olmayabilirler. Öyle ki araştırmanın bir diğer sonucuna göre sigara içmeyenlerin yaklaşık yarısı park, sahil şeridi, orman, hastane bahçesi gibi yerlerde sadece belirlenen alanlarda sigara içilmesi gerektiğini düşünüyor. Sigara içmeyen her beş kişiden ikisi ise bu alanlarda genel olarak sigara içilmesinden rahatsız oluyor.

    'SİGARA KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİNE SICAK BAKILIYOR'

    Bir vatandaş araba içerisinde ince boru kullanarak cezasız sigara içme yöntemini gösterdi.
    Twitter
    Araç içinde sigara içme yasağından kaçmak için ilginç bir yöntem buldu
    Sigara içenlerin bırakması ve azaltması üzerine yapılan birçok çalışma var. Bilinçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak zorunlu eğitim fikri sorulduğunda insanlar genel olarak sıcak bakıyorlar. Sigara içenlerin beş senede bir katılmak zorunda olduğu, sigaranın kendilerine, ailelerine ve çevrelerine olan zararlarını anlatan, devlet tarafından sağlanan zorunlu bir bilinçlendirme eğitimi olmasına sıcak bakılıyor. Her dört kişiden üçü sigaranın zararlarının anlatıldığı bir eğitimin olması gerektiğini düşünüyor. Sigara içen her üç kişiden biri ise bu eğitimin gereksiz olduğunu düşünüyor.

    Her üç kişiden ikisi sigara kullanımı kaynaklı hastalıkların, devletin sağladığı ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamında olmasını savunuyor. Bu oran sigara içmeyenlerde biraz düşüş gösterse de yarısından fazlası kapsamda olmasını destekliyor.

    'ZAMLARDAN SONRA HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ DAHA AZ SİGARA İÇİYOR'

    sigara
    © Fotoğraf : DHA
    Sigaraya yapılan zamlarla bütçeye yaklaşık 6 milyar TL gelir sağlanacak
    OECD'nin 2018 yılı raporuna göre, Türkiye yüzde 26.5 sigara kullanım oranıyla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 2018 yılı tütün mamulü istatistikleri, bir önceki yıla göre sigara satışının yüzde 12 arttığını gösteriyor.

    2019 yılı içerisinde sigaraya üst üste yapılan zamların alışkanlıkları değiştirdiği araştırma sonuçlarında görülüyor. Sigara içen yaklaşık her üç kişiden biri zamlar sonrası daha az sigara içtiğini belirtiyor. Zamlar sonrası sigarayı azaltanların yanı sıra daha uygun fiyatlı markalara yönelenler de dikkat çekiyor. Sigara içenlerin yüzde 47'si zamlar sonrası daha uygun markaları tercih ettiklerini belirtti.

    Etiketler:
    Para cezası, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigara yasağı, OECD, Araştırma, Türkiye, Zam, Sigara
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