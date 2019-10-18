CHP programı güncelleniyor: Demokratlar ittifarkı ruhuna uygun olacak ve tüm kesimleri kucaklayacak

CHP’de parti programının güncellenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında farklı konularda 5 ayrı masa oluşturulduğu ve masaların gerçekleştireceği bölge ve il toplantılarıyla ortaya çıkan sonuçların 'CHP’nin iktidara yürüyüş perspektifiyle' parti programına dahil edileceği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından yapılan çalışmalarla ilgili hafta başında Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, önceki gün de milletvekillerine bilgi verildi.

Cumhuriyet Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, parti programının CHP’nin kurucu ilkelere ve altı oka bağlılık içerisinde güncellenmesi hedeflenirken, Cumhuriyetçi ve sosyal demokrat bir felsefe ile Türkiye’nin güncel sorunlarına gerçekçi çözüm önerileri sunan bir programın oluşturulması amaçlanıyor.

Programın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyguladığı 'demokratlar ittifakı anlayışının ruhuna uygun olacağı ve tüm kesimleri kucaklayacağı' ifade ediliyor.

Çalışmalar için Demokrasi ve Hukuk, Ekonomi, Sosyal Politika ve Emek, Eğitim ve Kamusal Politikalar, Toplumsal Barış, Dış Politika masaları oluşturuldu.

Öte yandan, çalışmalara sendikalar, sivil toplum ve meslek örgütleri de katkı sunacak.