Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı

Tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine ise Kaymakam Osman Doğramacı kayyum olarak atandı.