Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.
Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar'ın yerine de Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.
HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.
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