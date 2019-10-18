Haluk Levent: YÖK Başkanı Saraç ile görüştüm, ardından yürütme kurulu üyeleriyle toplantı yaptık

Sanatçı Haluk Levent, güzel sanatlar için yetenek sınavının kaldırılacağı iddiasıyla ilgili olarak bugün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile görüştü.

Üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinde yetenek sınavının kaldırılacağı iddiası dün sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, AHBAP Genel Başkanlığı görevini de üstlenen sanatçı Haluk Levent'e 'bir çözüm bulunması' konusunda mesajlar gönderdi.

Levent, dün akşam kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla konuyla ilgileneceğini bildirdi:

"Güzel sanatlar için 'yetenek sınavının kaldırılması' konusu var gündemde. Öğrenci kardeşlerimin ısrarlı tacizleri tweetleriyle kapıdan bacadan girmeleri yolda önümü kesmeleri sonucu konuyu görüşmek üzere yarın YÖK’e uğrayacağım. Merak etmeyin ülen, Haluk abiniz yanınızda."

Güzel sanatlar için “yetenek sınavının kaldırılması” konusu var gündemde. Öğrenci kardeşlerimin ısrarlı tacizleri twitleriyle kapıdan bacadan girmeleri yolda önümü kesmeleri sonucu 😊 konuyu görüşmek üzere yarın YÖK’e uğrayacağım. Merak etmeyin ülen Haluk abiniz yanınızda😊 — Haluk Levent (@haluklevent) October 17, 2019

​'YANLIŞ BİR ALGIDAN BAHSETTİLER'

Levent, bugün yaptığı paylaşımla da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile görüştüğünü aktardı. "Ardından YÖK yürütme kurulu üyeleri ile toplantı yaptık" diyen Levent, şöyle devam etti:

"Yanlış bir algıdan bahsettiler. Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Bale, Piyano, Seramik vb gibi programlarda kesinlikle özel yetenek ile öğrenci alımı devam edecek. Bunun yanı sıra Animasyon,Grafik Resimleme,Moda Tasarımın da özel yeteneğe alınması konusunda kamuoyu beklentisi olduğunu ilettim.Bu konuda önüme Merkezi Yerleştirme’nin daha hakkaniyetli olduğunu ispatlayan raporlar koydular. Ekibimizle çalışıp sizleri sonra bilgilendireceğiz."

2) Bunun yanısıra Animasyon,Grafik Resimleme,Moda Tasarımın da özel yeteneğe alınması konusunda kamuoyu beklentisi olduğunu ilettim.Bu konuda önüme Merkezi Yerleştirme’nin daha hakkaniyetli olduğunu ispatlayan raporlar koydular. Ekibimizle çalışıp sizleri sonra bilgilendireceğiz — Haluk Levent (@haluklevent) October 18, 2019

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