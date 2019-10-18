Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna dair açıklama: Karşılıklı olan sevgi ve saygımız bunu gündemde tutmaya müsaade etmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yazdığı mektupla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Mektubun siyasi nezaketle bağdaşmadığını ifade eden Erdoğan, "Bu doğru değil, ama bizim karşılıklı olan sevgi ve saygımız da bunu gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bunu öncelikli olarak görmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, geçmişe de atıfta bulundu ve "Suriye'deki hadiseler başlamadan önce iyi ilişkilerimiz vardı. Beşer Esed ile ailecek görüşecek kadar yakınlığa sahiptik. Ülkesinde insan hakları ve adaletin geliştirilmesi konusunda pek çok tavsiyede bulunduk. Kürt nüfus için adımlar atmasının önemli olduğunu söyledik. Tavsiyelerimize uymak yerine halkın üzerindeki baskıyı artırdı" ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Suriye halkı Esed'e karşı direnirken Irak'taki DEAŞ belası bu ülkeye de sıçradı. Ardından PKK, PYD ve YPG terör örgütü bindi. Suriyeli 6 milyon kili ülke dışına gitmişti. Bunu 4 milyonu ülkemize gelmiştir. Barış Pınarı Harekatımızın iki temel amacı vardır. Biri PKK/YPG terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. İkincisi de ülkemizde yaşayan 3.6 milyon Suriyelinin bir kısmını oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzaklığında, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz. Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle il ve ilçe inşa etmek için biz planlarımızı yaptık."

Barış Pınarı Harekatı'nın bir - iki günlük bir oluşum olmadığını, bunun hazırlığının yaklaşık beş yıldır yapıldığını belirten Erdoğan, "6 Ekim'de sayın Trump ile yaptığımız telefonda kendisine harekata başlayacağımızı söyledim. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askerleri çekeceği ilan edildi. Böylece Türkiye'nin önünde engel kalmamış oldu" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: