Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri makam aracına aldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Ankara Yüzüncü Yıl semtinde otostop çeken üniversite öğrencilerini aracına aldı.
Öğrencilerin ODTÜ'ye gideceğini öğrenen Kılıçdaroğlu gençleri okullarına bıraktı.
Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu,— İklime Kabasakal (@iklimekbskl) October 18, 2019
kimseyi yolda da bırakmaz, yarı yolda da bırakmaz... bu sabah otostop çeken ODTÜ öğrencilerini kampüse bıraktı.❤#odtüöğrencileri pic.twitter.com/XmzinZzDV8
Yol boyunca Kılıçdaroğlu ile sohbet eden gençler, CHP Genel Başkanı ile selfie çektiler.
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl da otostop çeken öğrencileri geri çevirmeyerek onlarla birlikte yolculuk yapmıştı.
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