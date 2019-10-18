Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri makam aracına aldı

Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu,

kimseyi yolda da bırakmaz, yarı yolda da bırakmaz... bu sabah otostop çeken ODTÜ öğrencilerini kampüse bıraktı.❤#odtüöğrencileri pic.twitter.com/XmzinZzDV8