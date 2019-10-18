Erdek'te sokak köpeği pompalı tüfekle vuruldu

Erdek'te Cumhuriyet alanında gezen 'Sarış' isimli köpek, pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek temsilcisi Eva Otansev, veteriner kliniğinde röntgenini çekerek ameliyat ettirdikleri köpekle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Sarış isimli köpek, federasyonumuzun koruması altındaydı. Sarış’ı, bu bölgedeki herkes tanırdı. Kimseye zararı yoktu. Kulağı küpeli, her çeşit aşısı yapılmış, insanlarla uyum içinde yaşayan bir hayvandı. Bu vicdansızlığı yapanı veya yapanları belirlemek için çalışıyoruz. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelettiriyoruz. Faili belirlediğimiz an hemen yasal işlemleri başlatacağız."