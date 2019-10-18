Şule Çet davasında sanıkların 'dudak hareketleri'ne ilişkin rapor dosyaya eklendi: Konuşmalar çözümlenemedi

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada yargılanan sanıkların dudak okuma raporu dosyaya eklendi, bilirkişi konuşmaları çözümleyemedi.
Aksu ve Akand'ın konuşmalarının çözümlenemediği belirtilen raporda, sanıkların konuşmaları esnasında tedirgin oldukları ve sık sık kameraya baktıkları belirtildi.
Raporda, "Konuyla ilgili adı geçen iki şüphelinin 29 Mayıs'ta saat 04.08.10'dan itibaren asansör önünde yapmış oldukları konuşmadaki jest, mimik, dudak hareketleri ve beden dilleri incelendiğinde sonradan gelen şüphelinin beden dilinin rahat ve sakin olduğu, telefonla ilgilendiği ve diğer şüpheliye başını iki yana sallayarak olumsuz/onaylamadığını gösteren bir şeyler ifade etmeye çalıştığını ve iki defa hasarlı olarak görülen sağ el orta parmağı gösterdiğini, pembe tişörtlü şüphelinin ise daha sık olmak kaydıyla her ikisinin de kameraya baktığı gözlenmiştir" tespiti yer aldı.
Sanıklardan birinin alkollü olduğu ve sakalı ve bıyığının dudaklarını kapattığı kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
'GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ NET TESPİT EDİLEMEMEKTEDİR'
Çet'in ölümünün ardından Aksu ve Akand tutuklanmış, haklarında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
Sanıkların 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
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