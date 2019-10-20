Erdoğan İstanbul'daki Rize toplantısında: Sigara haramdır, tek tip pakete geçiyoruz

* 40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik.

* Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

* Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı... Bırakın bu mereti, kendi kendinize zarar veriyorsunuz.

* İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi.

* (Yabancı bir sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.

* Tek tip sigara paketi uygulamasına geçiyoruz, çekici, özendirici hiçbir unsura yer verilmeyecek.

* Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur.

* Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.

* Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek 111 yerleşim birimini kurtardık, 1500 kilometrekarelik alanı terör örgütünün zulmünden temizledik.

* Mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda biz Barış Pınarı Harekatı'nı aynen bırakıldığı yerden devam ettiririz.

* Salı günü Soçi'deyiz, sayın Putin'le bunları tekrar konuşacağız.

* ABD ile vardığımız mutabakat sahada elde ettiğimiz başarının diplomasi masasına yansımasından ibarettir.

* Dikkat edin, terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.

* Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, son teröristi de bölgeden temizleyene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

* 120 saatlik arada terör örgütü çekilmezse harekatın devam edeceğini ABD heyetine, AB ülkelerine söyledim.

* 444 km uzunlukta, 32 km derinlikte güvenli bölge oluşturulacak.

* Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz.

* Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.