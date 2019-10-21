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11:13 21 Ekim 2019
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    Ayasofya

    Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

    © DHA /
    Türkiye
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    Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor.

    Ayasofya
    © REUTERS / Murad Sezer
    Müze ücretlerine zam: Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş 72 TL oldu
    Bilet gişelerinde kuyruklar eksik olmazken, turist kafilelerinin sayısında gözle görülür artışın yaşandığı Ayasofya'daki giriş kuyrukları meydana kadar taşıyor. Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısının 2007-2018 yıllarında toplam 31 milyonu bulmasıyla birçok ülkenin nüfusunu geçti.

    GEÇEN YIL ZİYARETÇİ SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

    Geçen yıl Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. 2014 yılında ise 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kıran Ayasofya'yı, 2019’un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Ayasofya'yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçecek.

    AYASOFYA'NIN TARİHİ

    © DHA /
    Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Ayasofya Müzesi önünde namaz kıldı: Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın
    Ayasofya 6. yüzyılda Doğu Romalı Philon tarafından, dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilirken bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapı... Ayasofya İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli mimarı olan Tralles'li (Aydın) Anthemios ile Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırıldı.

    Yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda geçiyor. Yapımına 23 Şubat 532'de başlanan, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537' de ibadete açılan, 916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanıldı. Ayasofya, Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında müze olarak kapılarını ziyarete açtı.

    YILLARA GÖRE AYASOFYA'NIN ZİYARETÇİ SAYISI

    Ayasofya
    © REUTERS / Murad Sezer
    Sırp piskopos: Ayasofya müze olarak kalıp Müslüman ve Hristiyanlar için ibadete açılabilir
    2007: 2 milyon 226 bin 159

    2008: 2 milyon 236 bin 966

    2009: 2 milyon 244 bin 956

    2010: 2 milyon 952 bin 768

    2011: 3 milyon 248 bin 307

    2012: 3 milyon 353 bin 199

    2013: 3 milyon 326 bin 591

    2014: 3 milyon 574 bin 43

    2015: 3 milyon 425 bin 236

    2016: 1 milyon 436 bin 577

    2017: 1 milyon 892 bin 250

    2018:2 milyon 922 bin 37

    Toplam:30 milyon 946 bin 839

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    Etiketler:
    Turist, Turizm, İstanbul, Ayasofya
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