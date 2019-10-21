AFP'ye konuşan Türk kaynak: 'Güvenli bölge'nin ilk aşaması 120 kilometre uzunluğunda olacak

YPG’nin çekilmesi için verilen sürenin yarın saat 22.00’da dolacağını belirten askeri bir Türk kaynak, ‘güvenli bölge’nin ilk aşamada sadece 120 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.

AFP’ye ABD ile Türkiye arasında yapılan mutabakata ilişkin konuşan askeri Türk bir kaynak, YPG’nin çekilmesi için verilen sürenin yarın akşam biteceğini belirterek, “Perşembe günü saat 22.00’de başladı ve Salı günü saat 22.00’de bitecek” dedi.

#BREAKING First stage of Syria 'safe zone' to be 120 kms long: Turkish military sources pic.twitter.com/8bvpvbFJOd — AFP news agency (@AFP) October 21, 2019

​Türkiye’nin ilk aşamada 120 km uzunluğunda bir ‘güvenli bölge’ oluşturmak istediğini ifade eden yetkili, “YPG’nin çekilmesinin ardından Türkiye Tel Abyad ile Rasulayn arasında 120 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmak istiyor” dedi ve bunun daha sonra 444 kilometreye uzatılacağını söyledi.