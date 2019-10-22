Konya Büyükşehir Belediyesi borçları nedeniyle hastaneyi satışa çıkardı

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Türkiye’nin en borçlu belediyelerinin arasında yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi, 2005 yılından beri iştiraki olan Özel Büyükşehir Hastanesi’ni satışa çıkarıyor.

Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararda, satışa gerekçe olarak hastanenin 18 milyon borcu olduğu ve zarar ettiği gösterildi. Belediyeye ait hastanenin hisseleri önümüzdeki günlerde ihale usulüyle satışa çıkarılacak. 2

2018 yılı itibariyle İller Bankası'na 699 milyon borcu bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi bir süre önce zarar edildiği gerekçesiyle 18 ilçede toplu ulaşım hatlarını da kaldırmıştı.

'BU DAHA BAŞLANGIÇ, HER ŞEYİ SATACAKLAR'

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, belediyenin borç batağında olduğunu ve bu satışların başlangıç olduğunu belirterek şunları söyledi: "AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı kurumu 1 milyarın üzerinde borçla devraldı. Bu da belediye yönetiminde ne kadar başarısız olduklarını gösteriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkanlar, belediyenin hastanesini dahi satışa çıkarıyor. Önümüzdeki süreçte her şeyi satacaklar. Takipçisi olacağız."

40 YIL ÖNCE KURULDU

1979 yılında kurulan Büyükşehir Hastanesİ, 1983’e kadar 22 doktorun ortaklığı ile devam ederek, aynı yıl 35 ortaklı Özel Sağlık ve Tedavi Kurumları Limited Şirketi’ne dönüştü. 1985 yılında bugünkü binasına taşınarak, Avrupa’dan ithal ettiği cihazlarla bölgenin en modern hastanelerinden biri olarak hizmete vermeye devam etti.

Şirket ticari unvanını 1985 yılında Özel Sağlık Yurdu A.Ş. olarak değiştirdi. Bu tarihten sonra ortaklardan büyük kısmı hisselerini Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Sağtaş Sağlık Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi’ne sattı. Kalan ortakların da önemli bir kısmı hisselerini satınca, hastane 1993 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin oldu.