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19:12 22 Ekim 2019
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    Müşteriden haksız yere otopark ücreti alan taksicilere 700 TL para cezası kesilecek

    © AA /
    Türkiye
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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin ilk 1 saat ücretsiz olduğu halde otogara girdiği anda müşterilerinden 10 TL talep ettiği tartışmalarının ardından İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan açıklama geldi. Aksu, müşteriden haksız yere 10 TL otopark parası alan taksiciye 700 TL ceza kesileceğini açıkladı.

    © DHA /
    Esenler Otogarı'nda taksicilerin tartışma yaratan 'park ücreti' talebi
    İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın (Esenler Otogarı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devriyle birlikte otoparklar da İSPARK’a geçmişti. Bu devirle birlikte de otogarda yıllardır tartışma konusu olan park ücreti sorunu çözülmüş, 1 saate kadar parklanma ücretsiz hale getirilmişti.

    Ancak son günlerde İstanbullular, taksicilerin ücretsiz olduğu halde otogara girdiği anda kendilerinden 10 TL talep ettiğini söylemesi tartışmalara neden oldu. 

    DİSİPLİNE SEVK EDİLECEKLER

    Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,  otogar otoparkına yolcu bırakıp çıkan taksicilerin yolculardan kesinlikte park ücreti alamayacağını söyledi. Aksu, yolcudan para alan taksiciye 700 TL ceza yazılacağını açıkladı:

    "Otogara giriş çıkışlarda, müşteri bırakan taksiciler kesinlikte 10 TL park parası alamaz vatandaştan. Eğer haksız yere 10 TL park parası alan taksici olursa hemen İstanbul Sanatkarlar ve Esnaf Odaları Birliği’nin disiplin kuruluna sevk edeceğiz. Disiplin kurulu haksız yere müşterisinden otopark parası alan taksiciye 700 TL ceza kesecek. Tekrarlandığı halde de 2 gün trafikten men cezası verilecek. Şimdiye dek 3 taksiciye işlem yapıldı" dedi.

    Etiketler:
    Otopark, Taksi, Esenler Otogarı, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
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