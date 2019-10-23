AK Parti Milletvekili: Türkiye'de kriz yok, kimse iş beğenmiyor, buna da şahidiz

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Halil Etyemez, Türkiye ekonomisinin dışardan müdahalelerle yıpratılmaya çalışıldığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye, ekonomi üzerinden tehdit edildi" dedi.

EKONOMİK KRİZ YAŞAMADIK

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, AK Parti iktidarı boyunca ekonomik anlamda kriz yaşanmadığını öne süren Etyemez, "Bu ülkede 17 yıldır iktidarda bulunan partiyiz. Bugüne kadar ekonomik kriz yaşamamış bir ülkeyiz. Sadece kısa bir dönem ekonomik daralma yaşadık. Bu da dışarıdan bize yapılan müdahalelerle ilgiliydi. Bu ekonomik daralmadan bir an önce toparlanmaya geçişimizin sebebi güçlü başkanlık sistemidir" dedi.

İŞ VAR ELEMAN YOK

Artan işsizlik rakamlarına değinen Halil Etyemez, işsizlikle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Suriye krizi yaşanmadan önce Konya'da iş adamlarımızla yaptığımız toplantılarda kimsenin iş beğenmediğini belirtip, eleman bulmakta zorluk çektiklerini anlatmışlardı. Buna da şahidiz."