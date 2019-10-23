Öğrenci karneleri değişiyor: Artık tek sayfa olmayacak

Milyonlarca öğrenci ve ailesini ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlanıyor.
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CNN TÜRK muhabiri Duygu Bayram Ayaz'ın haberine göre düzenleme için Avrupa ülkeleri de incelendi ve konuyla ilgili görüşler alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeye göre öğrenci karnelerinde değişikliğe gidiliyor. Karnelerdeki değişiklikler şöyle:
- Artık karneler tek sayfa olmayacak.
- Karnelerde sadece not değerlendirmeleri yer almayacak
- Öğrencilerin derslerdeki gelişim süreçleri de karnede yer alacak
- Karnelerde öğrencilerin aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadıkları bilgisi de yer alacak:
-Ezber yapabiliyor mu?
-Derste söz hakkı istiyor mu?
-Yüksek sesle okuyabiliyor mu?
-Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?
-Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?
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