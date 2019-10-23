Uşak'ta yangın: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, annenin hayati tehlikesi sürüyor

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ise tedavi altına alındı.
Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar, çocukları Muhammed Nurkan, Muhammed Furkan ile Aişe Nur Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı ise hastaneye kaldırdı. Annenin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Evdeki incelemede odanın birinde yangın çıktığı, ailenin dumandan zehirlendiği ve yangının kendiliğinden söndüğü tespit edildi.
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