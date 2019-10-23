Uşak'ta yangın: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, annenin hayati tehlikesi sürüyor

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu öldü, hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürüyor.

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ise tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere mahallesi 1. Çelikhan sokaktaki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar, çocukları Muhammed Nurkan, Muhammed Furkan ile Aişe Nur Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı ise hastaneye kaldırdı. Annenin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Evdeki incelemede odanın birinde yangın çıktığı, ailenin dumandan zehirlendiği ve yangının kendiliğinden söndüğü tespit edildi.