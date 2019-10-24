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11:30 24 Ekim 2019
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    'Rafet Efendi', müftüyü de tehdit etmiş: Baltayı taşa vurma

    Hürriyet
    Türkiye
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    Kocaeli'de kendisini 'Hızır' olarak tanıtan ve dolandırıcılıktan tutuklanan 'Rafet Efendi' lakaplı Şaban Özdil'in bir müftü ile yaptığı tartışmanın kayıtları ortaya çıktı.

    Kocaeli'de kendisini 'evliya' olarak tanıtıp 'mürit' toplayan ve geçen hafta yapılan operasyonda tutuklanan 'Rafet Efendi' lakaplı Şaban Özdil hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 

    © DHA /
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    Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, çocuklarını şebekeden kurtarmak isteyen ailelerden biri, 'dini bilgi' adı altında anlatılanlardan rahatsız olarak durumu müftüye bildiriyor. Bunun üzerine müftü de Rafet Efendi'yle görüşerek anlattıklarını sorguluyor ve ona bazı uyarılar da bulunuyor.

    Müftünün 'Hacca gittiniz mi?' şeklindeki sorusuna "Ben Miraç'a çıktım, ne haccı" diye cevap veren ve Yunus Emre'nin yolundan gittiğini söyleyen Rafet Efendi'ye müftü, "Yunus Emre olsa sana bir ton dayak atar, açık söylüyorum haberin olsun, kabri açılsa bir ton dayak atar sana" diye cevap veriyor.

    Müftü, "İslam'ın şartı kaç?" diye sorunca da "Bilmiyorum, ben cami hocası değilim, öyle soranları hocalara gönderiyorum" diye karşılık veriyor. 

    O diyalogdan bazı bölümler şöyle:

    Müftü: Sizin bilginiz nedir? Arapça biliyor musunuz?

    Rafet: Hayır, ben hiçbir şey bilmiyorum.

    Müftü: Arapça bilmeden bu ilimlere vakıf olunur mu?

    Rafet: İlk defa mı böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz?

    'HOCAM HIZIR ALEYHİSSELAM'

    Müftü: Senin cehaletine hayret ediyorum.

    Hürriyet
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    Rafet: Bak güzel müftücüm, bak güzel kardeşim. 16 yaşımdan beri ayetleri hayatıma koymuşum, hocalarım vasıtasıyla.

    Müftü: Hocan kim?

    Rafet: Hızır Aleyhisselam.

    Müftü: Ya bırakın bu işleri Allah aşkına!

    Rafet: Biz o gördüğün insanlardan değiliz, bak baltayı taşa çarpıyorsun, fazla ileri gidersen bizim intikamımızı sadece hazreti Allah alır, benmazlumum!

    Müftü: Yanlış yapıyorsun, hem kendini heba ediyorsun, hem başkasını!

    Rafet: Yanlış yapmıyorum, perişan hayatları vardı, biz hayatlarına sevgi aşıladık.

    Etiketler:
    Türkiye, Hac, Tehdit, Müftü, Hızır, Dolandırıcılık, Şaban Özdil, Hürriyet gazetesi, Musa Kesler
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