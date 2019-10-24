Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini onayladı

Adalet Bakanı Gül, yargı reform strateji belgesi kapsamındaki ilk paketin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'nca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 24, 2019

​Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bazı yasalarda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yargı paketinin bazı önemli maddeleri şöyle: