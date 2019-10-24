Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini onayladı

Adalet Bakanı Gül, yargı reform strateji belgesi kapsamındaki ilk paketin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'nca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır" ifadesini kullandı.
TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 24, 2019
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bazı yasalarda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yargı paketinin bazı önemli maddeleri şöyle:
- Baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilecek.
- KHK'lılara, haklarındaki idari veya adil işlemler lehine sonuçlanmışsa pasaportları iade edilecek.
- Terörle Mücadele Kanunu'na yapılan eklemeyle, 'haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları' suç oluşturmayacak.
- Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek.
- Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep edecek.
- Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek.
- Kanuna göre, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletildi.
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