Taksimetre satan şirketlere soruşturma

NTV’nin aktardığı habere göre İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 firma hakkında soruşturma açıldı.
Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, 26.09.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 5 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Hakkında soruşturma yapılacak firmalar şunlar:
- Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
- Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti.
- Paşa Taksimetre Ltd. Şti.
- Tetaş Elektronik Ltd. Şti.
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