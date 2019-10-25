Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: İdeal takımımla bir maç oynamadım herhalde

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi K grubundaki 3’üncü maçında da mağlup oldu. Kendisine taraftar tarafından istifa çağrıları yapılan Avcı, ''İstifa etmeyi düşünmedim, mücadeleye devam edeceğim. İdeal takımımla bir maç oynamadım herhalde" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Braga'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, ''İstifa etmeyi düşünmedim, mücadeleye devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi K grubundaki 3’üncü maçında da mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon siyah beyazlıların başında çıktığı 3 maçta da puan alamayan Avcı, taraftarların istifa çağrılarına cevap verdi.

Avcı'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Golü bulduk, 2 dakika sonra penaltıyı kaçırdık. Zihinsel yorgunluk ve arkasından kazanma duygusu derken, geçiş takımına karşı geniş alanlar verdik. Yediğimiz golden sonra oyunu çevirme gibi bir durumumuz olmadı ve maçı kaybettik. Beşiktaş takımının forması ve oyuncusu değerlidir. Mevcut kadroyla ancak bunu yapabildik.

'PENALTIYI ATSAK BAŞKA BİR ŞEY OLACAKTI'

© DHA / Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

Oyunda 3-4 haftadır esneklik yapıyorum. Saha parselizasyonunda birtakım değişiklikler vardı. Necip sağ bek oynadı. Roco ilk kez oynadı. Ben oyunun ilk bölgesinde oyun kurulumu istemedim. Defans dörtlümüzün üçü ilk defa birlikte oynadı. 8-9. haftada 11’de 22 farklı oyuncuyla başlama bir teknik adamın başına gelmemiştir herhalde. 22 farklı oyuncuyla 11’de başlıyorsan bunda bir sıkıntı var. İdeal takımımla bir maç oynamadım herhalde. Bazen performans, bazen sakatlık, bazen tercihlerimiz."