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13:45 25 Ekim 2019
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    Bursa'daki Suriyeliler

    Bursa'nın yüzde 6'sı Suriyeli

    © İHA / SÜLEYMAN AYDIN-AW837907
    Türkiye
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    Ekim ayı verilerine göre Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı son bir ayda 8 bin 529 kişi artarak 3 milyon 674 bin 588 kişiye ulaştı. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yüzde 4.48 olarak belirlenirken, bu sayı Bursa’da yüzde 5.92 olarak belirlendi. Bursa, sınır illeri hariç nüfusa oranla en yoğun Suriyelinin yaşadığı şehir oldu.

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    © AA /
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    Verilere göre, Suriye’deki kriz sebebiyle Türkiye’ye sığınıp Bursa’da ikamet eden Suriye uyruklu vatandaşların sayısı son 2 yılda 42 bin 600 kişi arttı. 10 Ekim 2019 tarihine kadar olan verilere göre Bursa’daki Suriyeli göçmen sayısı 177 bine ulaşırken, Suriyelilerin nüfusa göre orası ise 5.92’ye çıktı.

    Mülteci Derneği, Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara yönelik istatistikleri paylaştı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin kaynak gösterildiği istatistikte, Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısına dikkat çekildi. İstatistikte, Bursa’nın Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Mersin, Hatay ile Güneydoğu illeri hariç Türkiye’de nüfusa oranla en fazla Suriyeli barındıran il olma özelliğini koruduğu belirtildi.

    10 Ekim 2019 itibariyle Bursa’daki Suriyeli sayısının 177 bin 93’e, nüfusa oranla da yüzde 5.92’ye çıktığına dikkat çekilirken, bu oran İzmir’de yüzde 3.40, İzmit’te yüzde 2.98, Ankara’da yüzde 1.72. İstanbul’da ise yüzde 3.65 olarak belirlendi.

    ‘BURSA’DAKİ SURİYELİ SAYISI, SON OLARAK 177 BİN 93 KİŞİ OLARAK TESPİT EDİLDİ’

    Türkiye'ye sığınan Suriyeliler
    © Sputnik /
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    Adana, Hatay, Mersin ve Güneydoğu vilayetleri ile İstanbul hariç Türkiye’de en fazla Suriyelinin yaşadığı ilin Bursa olduğu açıklandı. Öte yandan Bursa’daki Suriyeli sayısının Aralık 2017’de yapılan istatistikte 134 bin 490 kişi, Kasım 2018’de 160 bin 840 kişi, Aralık 2018’de 163 bin 929 kişi, Şubat 2019’da 167 bin 615 kişi, Mayıs 2019’da 170 bin kişi, Ağustos 2019’da 175 bin 193 kişi, 19 Eylül 2019’da 176 bin 860 kişi, son olarak Ekim 2019’da ise 177 bin 93 kişi olarak tespit edildiği bildirildi.

    ‘ARTIŞ, TÜRKİYE’DE DOĞAN BEBEKLERDEN KAYNAKLANIYOR’

    Öte yandan aralarında Bursa’nın da olduğu bazı illere Suriyeli alımının kapanmasıyla birlikte sığınmacı artış sayısının düştüğü, Göç İdaresi’nin resmi kayıtlarına yansıyan artışın ise dünyaya Türkiye’de gözlerini açan Suriyeli bebeklerden kaynaklandığı öğrenildi.

    Suriyeli kadın sığınmacı Deyr Ez Zor'dan kaçmış Haseke'deki kampta UNICEF yardım kutularını taşıyor
    © AFP 2019 / Delil souleiman
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    Ayrıca son verilere göre Türkiye genelinde 18-50 yaş arası erkeklerin Suriyeli kadınlara göre 200 bin fazla olduğu belirtildi.

    'POLİS KİMLİK KONTROLLERİNİ ARTTIRDI'

    Bursa polisi artan Suriyeli sığınmacı sayısı sebebiyle son günlerdeki kimlik kontrollerini de yoğunlaştırdı. Yapılan kontrollerde, başka illere kayıtlı oldukları belirlenen Suriyeliler tek tek il dışı edilmeye başlandı.

    BİR AYDA 8 BİN 529 KİŞİ ARTTI

    Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 8 bin 529 kişi artarak toplam 3 milyon 674 bin 588 kişi oldu. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yüzde 4.48 olarak belirlendi.

    TÜİK tarafından Türkiye’nin nüfusu son olarak 82 milyon 3 bin 882 olarak açıklanmıştı. Kayıt altındaki Suriyeli sayısı 31 Aralık 2018 tarihinden bu yana ise 51 bin 396 kişi artış gösterdi.

    ‘10 YAŞIN ALTINDAKİ SURİYELİ SAYISI, 1 MİLYON 58 BİN 844’

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Yaş aralığı tablosuna göre 0-18 yaş aralığında 1 milyon 719 bin 533 Suriyelinin bulunduğu, 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı ise Ekim ayı itibarıyla 1 milyon 58 bin 844 kişi olduğu belirtildi.

    Buna göre Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 28.81’i 10 yaşın altında. Suriyeli kadınların toplamı ise 2 milyon 581 bin 175. Bu sayı toplam Suriyeli sayısının yüzde 70.24’üne denk geliyor. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 829 bin 664 kişi bulunuyor.

    Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı yüzde 22.57. Türkiye’nin genç nüfus oranı ise yüzde 15.8. Kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22.13. Türkiye nüfusunun 2018 verilerine göre yaş ortalaması ise 31.7. Bu kişilerin 1 milyon 991 bin 638’i erkeklerden, 1 milyon 682 bin 950’si ise kadınlardan oluşuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 308 bin 688 kişi fazla. Erkek-kadın sayısı arasındaki en büyük fark 93 bin 173 kişi ile 19-24 yaş aralığında.

    Suriyeli çocuk
    © İHA / SÜLEYMAN AYDIN-AW837907
    Suriyeli çocuk

    81 İLİN TAMAMINDA SURİYELİ VAR

    Esenyurt'tan 127 Suriyeli daha ülkesine döndü
    © AA / Esenyurt Belediyesi
    Araştırma: Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklanandan düşük
    Suriyelilerin yüzde 98,29’u şehirlerde, yüzde 1.71’i kamplarda yaşıyor. Suriyelinin olmadığı şehir bulunmuyor. En az oldukları il 22 kişi ile Bayburt. Onu 37 kişi ile Artvin, 57 kişi ile Tunceli takip ediyor. En çok Suriyeli 549 bin kişi ile İstanbul’da yaşıyor. Nüfusa oranın en yüksek olduğu il ise yüzde 81,83 ile Kilis. Türk vatandaşlığına kabul edilen Suriyeli sayısı ise 1 Ağustos 2019 verilerine göre 92 bin 280 kişi. 47 bini yetişkin, 45 bin 280’i çocuk. Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı ise 405 bin 521.

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    Etiketler:
    TÜİK, Mersin, Akdeniz, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Mülteci Derneği, Göçmen, İzmir, Burdur, İstanbul, Suriyeli, Suriye
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