Bursa'nın yüzde 6'sı Suriyeli

Mülteci Derneği, Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara yönelik istatistikleri paylaştı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin kaynak gösterildiği istatistikte, Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısına dikkat çekildi. İstatistikte, Bursa’nın Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Mersin, Hatay ile Güneydoğu illeri hariç Türkiye’de nüfusa oranla en fazla Suriyeli barındıran il olma özelliğini koruduğu belirtildi.
10 Ekim 2019 itibariyle Bursa’daki Suriyeli sayısının 177 bin 93’e, nüfusa oranla da yüzde 5.92’ye çıktığına dikkat çekilirken, bu oran İzmir’de yüzde 3.40, İzmit’te yüzde 2.98, Ankara’da yüzde 1.72. İstanbul’da ise yüzde 3.65 olarak belirlendi.
‘BURSA’DAKİ SURİYELİ SAYISI, SON OLARAK 177 BİN 93 KİŞİ OLARAK TESPİT EDİLDİ’
‘ARTIŞ, TÜRKİYE’DE DOĞAN BEBEKLERDEN KAYNAKLANIYOR’
Öte yandan aralarında Bursa’nın da olduğu bazı illere Suriyeli alımının kapanmasıyla birlikte sığınmacı artış sayısının düştüğü, Göç İdaresi’nin resmi kayıtlarına yansıyan artışın ise dünyaya Türkiye’de gözlerini açan Suriyeli bebeklerden kaynaklandığı öğrenildi.
'POLİS KİMLİK KONTROLLERİNİ ARTTIRDI'
Bursa polisi artan Suriyeli sığınmacı sayısı sebebiyle son günlerdeki kimlik kontrollerini de yoğunlaştırdı. Yapılan kontrollerde, başka illere kayıtlı oldukları belirlenen Suriyeliler tek tek il dışı edilmeye başlandı.
BİR AYDA 8 BİN 529 KİŞİ ARTTI
Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 8 bin 529 kişi artarak toplam 3 milyon 674 bin 588 kişi oldu. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yüzde 4.48 olarak belirlendi.
TÜİK tarafından Türkiye’nin nüfusu son olarak 82 milyon 3 bin 882 olarak açıklanmıştı. Kayıt altındaki Suriyeli sayısı 31 Aralık 2018 tarihinden bu yana ise 51 bin 396 kişi artış gösterdi.
‘10 YAŞIN ALTINDAKİ SURİYELİ SAYISI, 1 MİLYON 58 BİN 844’
Buna göre Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 28.81’i 10 yaşın altında. Suriyeli kadınların toplamı ise 2 milyon 581 bin 175. Bu sayı toplam Suriyeli sayısının yüzde 70.24’üne denk geliyor. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 829 bin 664 kişi bulunuyor.
Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı yüzde 22.57. Türkiye’nin genç nüfus oranı ise yüzde 15.8. Kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22.13. Türkiye nüfusunun 2018 verilerine göre yaş ortalaması ise 31.7. Bu kişilerin 1 milyon 991 bin 638’i erkeklerden, 1 milyon 682 bin 950’si ise kadınlardan oluşuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 308 bin 688 kişi fazla. Erkek-kadın sayısı arasındaki en büyük fark 93 bin 173 kişi ile 19-24 yaş aralığında.
81 İLİN TAMAMINDA SURİYELİ VAR
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)