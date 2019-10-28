'Eşiyle tartışan polis memuru intihar etti' iddiası: Cebinden 'Oğluma iyi bakın' yazılı not çıktı

Evde çıkan tartışmanın ardından Hasan Ç., evin girişinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Hasan Ç.’nin cebinden 'Oğluma iyi bakın' yazılı not çıktı.
Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hasan Ç.’nin cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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