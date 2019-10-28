'Eşiyle tartışan polis memuru intihar etti' iddiası: Cebinden 'Oğluma iyi bakın' yazılı not çıktı

Kütahya'da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası 32 yaşındaki Hasan Ç., eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde ‘oğluma iyi bakın’ diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla hayatına son verdiği iddia edildi.