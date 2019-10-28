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    Genç- Sınav- İstanbul

    ÖSYM Başkanı Aygün: Sınavlardan kâr etmiyoruz, maliyetine yapıyoruz

    © AFP 2019 / Yasin Bülbül
    Türkiye
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    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, her yıl yaklaşık 50 sınav yapıldığını ve bu sınavlarda 200 ayrı test uygulandığını belirterek, "Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kâr amacı güdülmemektedir. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kâr etmiyor" dedi.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların nasıl hazırlandığı ve maliyetlerine yönelik detayları paylaştı.

    YKS
    © AFP 2019 / Suat ÖZTÜRK
    Sınav ücretlerine yakın takip
    Aygün, "Başkanlığımızca düzenlenen her sınav için soruların hazırlanması, sınav evrakının basımı, paketlenmesi, sınav merkezlerine ulaştırılması, sınav güvenliği organizasyonu için yapılan harcamalar ile sınavda görev alan öğretmenler, üniversitelerdeki öğretim elemanları, nüfus memurları, güvenlik görevlileri ve diğer destek personeli dahil yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin görevliye yapılan ödemeler, bilişim ve yatırım harcamaları, hizmet ve mal alımları dahil ÖSYM'nin her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılanmakta, kurumumuza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır" dedi.

    Sınav ücreti ve hizmet bedellerinin bir önceki yılın gider kalemleri dikkate alınarak ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlendiğini aktaran Aygün, "Başkanlığımızca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılmakta ve bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanmaktadır. Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kâr amacı güdülmemektedir. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kâr etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor" ifadelerini kullandı.

    'YKS ücretlerine üç yıldır artış yapılmamıştır'

    YDUS, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı 2. aşama sınavı gibi yazılı usulle yapılan sınavlarda, soru hazırlamaya ilave olarak yazılı cevapların, görevlendirilen akademisyenlerce okunarak değerlendirilmesinin de mali bir yükümlülüğü getirdiğine işaret eden Aygün, şunları kaydetti:

    öğretmen, atama, MEB
    © AA /
    MEB'den 'YKS' açıklaması
    "Başkanlığımızca yapılan tüm sınavların toplam aday kitlesinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerine üç yıldır artış yapılmamıştır. ÖSYM'nin 2018 yılı bütçe rakamlarında KDV dahil geliri 737 milyon 367 bin 448 lira iken, KDV dahil gideri 739 milyon 32 bin 142 liradır. Yani kurumun kâr etmediği ortadadır."

    Aygün, "Yaptığımız düzenleme ile ÖSYM olarak Ocak 2019'dan itibaren şehit yakınları, gaziler ile onların eş ve çocuklarından sınav ve başvuru hizmeti ücreti almıyoruz. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için canını feda eden şehitlerimizin yakınları, canını esirgemeyen gazilerimiz ve aileleri için ne yapsak az. ÖSYM olarak her zaman bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Sayıştay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Maliyet, Kâr, Sınav, Türkiye, ÖSYM, Halis Aygün
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