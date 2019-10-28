ÖSYM Başkanı Aygün: Sınavlardan kâr etmiyoruz, maliyetine yapıyoruz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların nasıl hazırlandığı ve maliyetlerine yönelik detayları paylaştı.
Sınav ücreti ve hizmet bedellerinin bir önceki yılın gider kalemleri dikkate alınarak ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlendiğini aktaran Aygün, "Başkanlığımızca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılmakta ve bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanmaktadır. Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kâr amacı güdülmemektedir. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kâr etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor" ifadelerini kullandı.
'YKS ücretlerine üç yıldır artış yapılmamıştır'
YDUS, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı 2. aşama sınavı gibi yazılı usulle yapılan sınavlarda, soru hazırlamaya ilave olarak yazılı cevapların, görevlendirilen akademisyenlerce okunarak değerlendirilmesinin de mali bir yükümlülüğü getirdiğine işaret eden Aygün, şunları kaydetti:
Aygün, "Yaptığımız düzenleme ile ÖSYM olarak Ocak 2019'dan itibaren şehit yakınları, gaziler ile onların eş ve çocuklarından sınav ve başvuru hizmeti ücreti almıyoruz. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için canını feda eden şehitlerimizin yakınları, canını esirgemeyen gazilerimiz ve aileleri için ne yapsak az. ÖSYM olarak her zaman bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
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