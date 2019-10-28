Sözcü gazetesi davasına yargı reformu ertelemesi

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve köşe yazarlarının da arasında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı dava, yeni yargı reformu kapsamında ertelendi. Mahkeme, kanun değişikliği dikkate alınarak önceki mütalaasında değişiklik yapıp yapmayacağının sorulması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bugünkü duruşmaya "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanan 6 sanık katıldı.

Sanıklardan Emin Çölaşan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 2 sanık ise duruşmaya gelmedi. Gazeteci Uğur Dündar, Rahmi Turan ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu’da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

'Mütalaa boşa düşmüştür'

Sözcü Avukatı İsmail Yılmaz’ın “Davada verilen mütalaa yargı reformundan önce verilmiştir. Yargı reformu resmî gazete yayımlanmıştır ve mütalaa bu yüzden boşa düşmüştür. Bu yüzden bu değişikliği dikkate alınarak yeniden mütalaa verilmelidir” talebinde bulundu.

Sözcü Avukatı Serhan Özdemir de, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Cumhuriyet davasında verdiği bozma kararının gerekçelerini hatırlattı. Bunun; Sözcü davasına ışık tutacak bir karar olduğunu söyledi. Bu doğrultuda beraat kararı verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, 24 Ekim 2019’da yürürlüğe giren haber verme ve eleştiri sınırlarında yapılan yayınlarla ilgili TMK’daki kanun değişikliğinin yapıldığını belirtti. Bunun dikkate alınarak dosyanın önceki mütalaasında değişiklik yapıp yapmayacağının sorulması için savcıya gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 27 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Firari sanık Burak Akbay ile ilgili olarak yakalama ve kırmızı bülten talebinin devamına karar verildi.