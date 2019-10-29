Kamudaki araç ve lojman sayısı açıklandı

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle kamu kurumlarının elindeki toplam taşıt sayısı 111 bin 599’du. 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilgili idarelerin Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ilettikleri bilgilere göre taşıt sayısı 2 bin 98 artarak 113 bin 697’ye çıktı. Geçen yıl genel bütçeli idarelerde 101 bin 107 taşıt varken, bu yıl sayı 103 bin 410’a çıktı. Özel bütçeli idarelerde geçen yıl 6 bin 289 taşıt vardı, sayı bu yıl 6 bin 53’e geriledi.
En fazla sosyal tesis 550 ile Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu kurumlarının elindeki lojman sayısı da 249 bin 514. Bunlardan 218 bin 575’i genel bütçeli kuruluşlara ait. Özel bütçeli kuruluşların bünyesinde 16 bin 735, yükseköğretim kurumlarında 13 bin 815 ve üst kurullarda da 389 lojman bulunuyor. Bütçe gerekçesinde, savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin tamamlandığı belirtilerek, ilk olarak satışa konu edilebilecek yaklaşık 50 bin kamu konutunun envanterinin çıkarıldığı bildirildi.
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