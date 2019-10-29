HDP önünde oturma eylemine devam eden aileler için kışlık çadır kuruldu

HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin bekleyişi 57. günde de devam ederken, hava şartlarından dolayı zorluk çeken aileler için kışlık çadır kuruldu.

İHA’nın aktardığı habere göre HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelere yardım etmek amacıyla bir vatandaş kışlık çadır getirdi. Çadırın kurma işlemleri devam ederken, aileler de çadır kurulumunda işçilere yardım etti.

Yaz kış demeden HDP önünde nöbetlerini sürdüreceklerini belirten ailelerden Süleyman Aydın, "Yağmurda üşüdüğümüzü gören hayırsever bir vatandaş bizlere çadır göndermiş. Aileler adına kendisine çok teşekkür ederim. Fakat yağmur da yağsa çamur da olsa biz burada evlatlarımız gelinceye kadar nöbetimizi sürdüreceğiz" dedi.