İBB İstanbul'da iki sığınmaevi açıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da kadınlar için iki sığınmevi daha açıklacağını belirtti.

İmamoğlu, konuyla ilgili paylaştığı videoyu "Eşim Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kadınların ve Çocukların her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı söylemiştik. İstanbul'da kadınlara hizmet verecek 2 yeni Kadın Sığınma Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çok yakında hizmete açılacak. Asla yalnız değilsiniz" ifadeleriyle paylaştı.

Videoda ise İmamoğlu, kadınlar çocuklar ve ailelerin desteklenmesi için İBB'nin bakış açışının değiştirileceğini, geliri olmayan annelere çocuklarını büyütmeleri için destek olunacağını söylüyor.

Eşim @ekrem_imamoglu ile birlikte Kadınların ve Çocukların her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı söylemiştik. İstanbul'da kadınlara hizmet verecek 2 yeni Kadın Sığınma Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çok yakında hizmete açılacak. Asla yalnız değilsiniz... pic.twitter.com/vzZ9lJnm2G — Dilek İmamoğlu (@dilekk_imamoglu) October 29, 2019

​İstanbul'da Küçükçekmece, Kadıköy, Kağıthane, Pendik ve Eyüp ilçelerinde sığınmevleri olduğunu biliniyor.