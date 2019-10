Erdoğan: AK Parti'de terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir" dedi.