Erdoğan: AK Parti'de terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine mensup büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, yerelden başarı sağlamayanın devlet idaresinde de varlık gösteremeyeceğine dikkat çekerek, “Biz önce mahalli idarelerde millete rüştünü ispat etmiş ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. 1994'ten itibaren Türkiye'de belediyecilik çalışmalarında yeni bir dönemi başlattık. İdeolojik istismar belediyeciliği yerine hizmet ve eser siyasetini merkeze alan farklı bir belediyecilik tasavvurunu ülkemize kazandırdık" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Sadece oy aldığımız semtlere değil bize oy versin vermesin yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip edindik. Göreve geldiğimizde çöpleri dahi toplanamayan, havası kirlilikten solunamayan, suyu içilemeyen İstanbul'u belediyecilik hizmetlerinde tüm dünyada örnek alınan bir konuma taşıdık. Şehirlerimizin tamamında altyapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan kadın ve çocuklar için merkezlere kadar hepsi birbirinden önemli yenilikçi projeleri hayata geçirdik. Milletimizde son 17 yılda hem mahalli idarelerde hem de genel seçimlerde AK Parti'yi birinci yaparak hizmetlerimizden memnuniyetini gösterdi."

'Büyük olsun, bizim olsun'

“Partimize gönül vermiş emek vermiş eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Küçük olsun benim olsun sığlığıyla değil büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net gösterdi. Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemizde o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır. Şimdiye kadar olduğu gibi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın düsturuyla 82 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışıyoruz."

Samimi teklifler beklediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

“AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Devlet olarak politikalarımızda adeta tüm dünyayı kuşatırken parti olarak içimizde farklı şekilde hareket etmemiz düşünülemez. Aynı şekilde belediye başkanlarımızla teşkilatla ve yönetimle istişareyi asla ihmal etmemelidir. 7. Büyük kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz yenilenmiş tazelenmiş bir şekilde tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bunun için sizlerin mesuliyeti çok ağırdır. Hiç birimiz bulunduğumuz makamların millete hizmet makamı olduğunu unutmayacağız."