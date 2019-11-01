İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış tarihi belli oldu

İstanbul Havalimanı Metrosu’nun 2020’nin ikinci yarısında tamamlanacağı bildirildi. Konu ile ilgili açıklamayı İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu yaptı.

Samsunlu projenin 2020’nin ikinci yarısında sonbahar dönemine kadar tamamlanacağını söyledi.

Kokpit.aero'da yer alan habere göre, M11 Gayrettepe Yeni Havalimanı metro hattı durakları listesi şu şekilde sıralanıyor;

Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-Göktürk-İhsaniye-İstanbul Havalimanı.