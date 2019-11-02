Bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren aracı kurşunladılar

Samsun'da 2 kişi bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca da silahlı saldırı düzenlendi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik mahallesinde bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Y. yaralandı.

Yaralı şahıs arkadaşları ile hastaneye götürülmesi çalışıldığı otomobil de bıçaklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İ.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 47 yaşındaki O.P. ve 46 yaşındaki A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi geniş güvenlik önlemleri altında bu akşam Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.