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02:46 04 Kasım 2019
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    Ayşe Arman

    Ayşe Arman, 27 yıldır pazar röportajları yaptığı Hürriyet'ten istifa etti

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
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    Gülse Birsel'in ardından Ayşe Arman da gazetecileri tebligatla işten atan Hürriyet'i bıraktığını duyurdu.

    © Flickr /
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    Ayşe Arman, Hürriyet'ten ayrıldığını duyurdu. Çok sayıda gazeteciyi evlerine tebligat yaparak işten çıkaran Hürriyet gazetesinden geçen hafta da Gülse Birsel ayrılmıştı.

    Hürriyet gazetesinde yaptığı röportajlarla bilinen Ayşe Arman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Röportajları, sosyal medya hesabından yapmaya devam edeceğini belirten Arman, “Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam” dedi.

    Konuya ilişkin duyurusunu sosyal medya üzerinden yapan Arman, üzgün olduğunu belirterek, “Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum...” dedi.

    Ayşe Arman’ın paylaşımı şu şekilde: 

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Hepinize nefis bir Pazar olsun🔥🔥🔥Enerjik ve iyiliklerle doluuuu🥰27 yıldır Pazar röportajları yapıyorum. Artık gazeteden değil, buradan paylaşacağımmm💪Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam… Bugün @ceydadvenci röportajı var. Birazdan profildeki linkten okuyabilirsiniz. Gün içinde de Ceyda postları paylaşacağım✌️💫 .... .... Tabii ki üzgünüm… 27 yıl, Ömer’le ilişkimden uzun... Resmen bir ömür… Çok güzel günlerim oldu... Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum. ..Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti... Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi fesettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani.🌿 ... ... Şimdi yola devam. Buradan, çekimler, röportajlar, ne bileyim canımız ne isterse yaparız, hiç olmadığı kadar özgür… Ne dersiniz??? Var mısınız??? Bu yola benimle çıkar mısınız :)))))) ❤️

    Ayse Arman (@armanayse)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Hürriyet'te deprem

    Hürriyet gazetesi pek çok çalışanını evlerine tebligat göndererek işten çıkardı. İşten çıkarılanlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, Aydil Durgun, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak, Ceyhun Kuburlu, Aydil Durgun, Aslı Barış, Ahmet Can, Aslı Barış, Şebnem Turhan, Banu Tuna, Mesude Erşan, Mustafa Doğan ve gazetenin insan kaynakları servisinden üç kişi bulunuyor.

     

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    Etiketler:
    istifa, Hürriyet, Gülse Birsel, Ayşe Arman, Türkiye
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